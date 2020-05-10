Sena Şener’den yeni tekli: ‘Kapkaranlık Her Günüm’
Yeni jenerasyonun sevilen seslerinden Sena Şener söz ve müziği kendisine ait yeni şarkısını Pasaj Müzik etiketiyle çıkardı.
Kendine has tarzı, özgün yorumu ve karanlık bir ruh halini yansıtan şarkı sözleriyle Sena Şener yeni jenerasyon şarkıcılar arasında farklı bir yere sahip müzikseverlerin gözünde. “İnsan Gelir Geçer” adlı ilk albümünü 2018’de çıkaran Şener şimdi de dördüncü teklisini dinleyiciyle buluşturdu.
8 Mayıs’ta dijital platformlardan yayınlanan “Karanlık Her Günüm” adlı parçanın düzenlemesini Paul Wetz ile birlikte yapan Sena Şener daha önce olduğu gibi bu şarkının da söz ve müziğini kendisi yazdı.
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