‘Seni seviyorum’ döviziyle hastanenin önünde bekliyor

09 Nisan 2020 Perşembe, 14:28

Teksas’ta yaşayan Albert Conner, koronavirüs önlemleri kapsamında hastaneye alınmadığı için meme kanseri tedavisi gören eşini günlerdir hastanenin önünde bekliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Conner, “Yanında olamıyorum. Ama buradayım. Seni seviyorum” yazılı bir dövizle tüm gün hastanenin karşısındaki park yerinde oturuyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYULDU

Albert Conner'la eşi Kelly Connor'ın hikayesi sosyal medyada büyük yankı buldu. Çiftin hikayesi, Albert Connor'a teşekkür etmeye giden birkaç hemşirenin Facebook paylaşımlarıyla duyuldu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, üç çocuk annesi 40 yaşındaki Kelly Connor'a ocak ayında meme kanseri teşhisi konuldu. Albert Connor, teşhis ve tedavinin her aşamasında eşinin yanında oldu.

Fakat koronavirüs salgını nedeniyle artık hastaneye alınmayacağı söylenen koca, yolun karşısındaki park yerinde beklemeye başladı ve karısına “Park yerindeyim” diye mesaj gönderdi.

‘EŞİME SÖZ VERMİŞTİM’

Anahtarcılık yapan 44 yaşındaki Albert Connor, ABC Televizyonu'na hikâyesini anlatırken, “Eşime her zaman yanında olacağım diye söz verdim. Eve gidersem sözümü tutamayacaktım. Bir karton alıp üzerine yazı yazdım. Kartonu çocuklar boyadı. Beklemeye başladığım yerin eşimin odasından göründüğünü bilmiyordum” diye konuştu.

Albert Connor, dövizinde eşinin tedavi gördüğü MD Anderson Kanser Merkezi'nin personeline de teşekkür etti.

Kelly Connor kemoterapi seansları mayıs ayında son bulacak. Connor daha sonra ameliyat olacak ve ışın tedavisi görecek.