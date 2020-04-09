‘Seni seviyorum’ döviziyle hastanenin önünde bekliyor
ABD’nin Teksas eyaletinde koronavirüs riski nedeniyle hastaneye alınmayan bir adam, günlerdir 'Seni seviyorum' yazılı döviziyle kanser hastası eşinin odasının karşısında bekliyor
Teksas’ta yaşayan Albert Conner, koronavirüs önlemleri kapsamında hastaneye alınmadığı için meme kanseri tedavisi gören eşini günlerdir hastanenin önünde bekliyor.
BBC Türkçe’nin haberine göre Conner, “Yanında olamıyorum. Ama buradayım. Seni seviyorum” yazılı bir dövizle tüm gün hastanenin karşısındaki park yerinde oturuyor.
SOSYAL MEDYADAN DUYULDU
Albert Conner'la eşi Kelly Connor'ın hikayesi sosyal medyada büyük yankı buldu. Çiftin hikayesi, Albert Connor'a teşekkür etmeye giden birkaç hemşirenin Facebook paylaşımlarıyla duyuldu.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, üç çocuk annesi 40 yaşındaki Kelly Connor'a ocak ayında meme kanseri teşhisi konuldu. Albert Connor, teşhis ve tedavinin her aşamasında eşinin yanında oldu.
Fakat koronavirüs salgını nedeniyle artık hastaneye alınmayacağı söylenen koca, yolun karşısındaki park yerinde beklemeye başladı ve karısına “Park yerindeyim” diye mesaj gönderdi.
‘EŞİME SÖZ VERMİŞTİM’
Anahtarcılık yapan 44 yaşındaki Albert Connor, ABC Televizyonu'na hikâyesini anlatırken, “Eşime her zaman yanında olacağım diye söz verdim. Eve gidersem sözümü tutamayacaktım. Bir karton alıp üzerine yazı yazdım. Kartonu çocuklar boyadı. Beklemeye başladığım yerin eşimin odasından göründüğünü bilmiyordum” diye konuştu.
Albert Connor, dövizinde eşinin tedavi gördüğü MD Anderson Kanser Merkezi'nin personeline de teşekkür etti.
Kelly Connor kemoterapi seansları mayıs ayında son bulacak. Connor daha sonra ameliyat olacak ve ışın tedavisi görecek.
Video Haberler
- Vali Yerlikaya,Geber yorumuna maruz kalan aileyi aradı
- Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı
- Feribotta büyük panik! Anonsu duyan denize atladı
- CHP'li Özel: Kendi anayasasını ilk çiğneyen de Erdoğan
- ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada!
- Adana'da acının fotoğrafı! 3 ölü, 2 yaralı
- Tepki çeken sözler: Koronavirüs hastaları öldürülmeliydi
- 60 yaş üstü bireylerin evde yapabileceği egzersizler
- Celal Şengör, canlı yayında uyuyakaldı
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek