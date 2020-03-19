Şenol Güneş: Haziran uygun!

A Milli Takımım Teknik Direktörü Şenol Güneş, suskunluğunu bozdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2020 Perşembe, 12:20

A Milli Takımım Teknik Direktörü Şenol Güneş, suskunluğunu bozdu.

Sosyal medyadaki haberlere bir gazetecileye açıklamada bulunan Şenol Güneş, liglerin ertenebileceğini ve gerekirse maçların haziranda oynanabileceğini belirtti.

Güneş, "Dünya ayakta, insan sağlığı önemli. Lig maçları da ertelenirse, takvim yeniden yapılır. Örneğin, Haziran ayı boş, o süreçte ligler tamamlanabilir" dedi.


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