Şevket Kazan yaşamını yitirdi

09 Mart 2020 Pazartesi, 22:19

Kazan'ın yarın ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetmiştir. Cenaze namazı yarın Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınıp ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecektir” ifadelerine yer verildi.

SİVAS KATLİAMI SANIKLARINI ZİYARET ETTİ

35 kişinin yaşamını yitirdiği Sivas katliamı sanıklarının avukatlığını yapmak isteyen ama milletvekili olduğu için talebi reddedilen ve mahkemeye cübbesiyle gelen Kazan, sanıklarıda hapishanede ziyaret etmişti. Kazan 1996’da kurulan Refahyol Hükümeti’nde Adalet Bakanı oldu. Kazan, 1996’da ölüm oruçları sürecinde Adalet Bakanılığı görevindeyken de, “Kantinten yemek stoklamışlar. Gizli gizli yiyorlar, numara yapıyorlar” açıklamasında bulunmuştu.















