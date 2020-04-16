Seyircili futbol Eylül’e kadar yasak

16 Nisan 2020 Perşembe, 21:11

Tüm dünyada liglerin ne zaman başlayacağı konusunda belirsizlik devam ederken, Almanya'da küçük gruplar halinde kulüpler idmanlara başladı. Almanya'da 31 Ağustos'a kadar spor da dahil olmak üzere bütün organizasyonlar iptal edilirken, Bundesliga'nın seyircisiz oynanarak Mayıs ortasında yeniden başlaması konusunda çalışmalar sürüyor.



LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Almanya'da Koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alınırken liglerin yeniden başlaması konusunda seyircisiz olarak Mayıs ortası işaret ediliyor. Son olarak Almanya Başbakanı Merkel ile eyalet başbakanları arasında yapılan toplantıda net bir karar ve açıklama çıkmadı fakat en geç seyircisiz olarak Mayıs sonu hedefleniyor. Bundesliga yönetimi de kulüplerin daha fazla ekonomik zarara uğramaması için bu sezonun mutlaka tamamlanmasını istiyor.



Almanya'da son toplantıda alınan kararların başında tüm büyük ve seyircili organizasyonların 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı duyurulmuştu. Buna göre Bundesliga'nın yeniden başlaması halinde seyircisiz olarak oynanacağı da kesinleşti. Bundesliga yönetimi ise Mayıs ortası veya en geç Mayıs sonunu başlangıç tarii olarak hedefliyor.

