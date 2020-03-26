“Sezon bitti” dedi ve döndü

26 Mart 2020 Perşembe, 08:42

Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Zeljko Obradovic ailesiyle birlikte ülkesi Sırbistan'a döndü.

Dünyayı etkisi altına alan ve birçok spor organizasyonunun askıya alınmasına neden olan koronavirüs sebebiyle Türkiye'de ING Basketbol Süper Ligi ertelenirken THY Avrupa Ligi de askıya alınmıştı.

Son olarak Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Türkiye'de bulunan Sırp vatandaşları için özel bir uçak ayarladıklarını belirtmiş ve ''Zeljko Obradovic ile ailesini uçakla Sırbistan'a getireceğiz'' ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyaya düşen bir fotoğrafta eldiven ve maske takan Zeljko Obradovic'in Belgrad havalimanında olduğu görüldü. Obradovic’in bu sezon maç oynanmasının zor olduğunu söylediği de öğrenildi.