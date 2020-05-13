Sigaradan alınan vergiye zam
Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 38,99 kuruştan 45,69 kuruşa, en ucuz sigaradan alınan asgari ÖTV 7,798 liradan 9,138 liraya çıkarıldı. En ucuz sigara 13 lira 64 kuruşun altında olamayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sigara ve tütün ürünlerindeki asgari maktu vergi tutarları artırıldı. Yapılan düzenlemeye göre 0,3899 olarak uygulanan asgari maktu vergi tutarları yüzde 17'lik artışla 0,4569 TL'ye yükseltildi.
En ucuz sigaradan alınan ÖTV ise 7,798 liradan 9,138 liraya çıkarıldı.Asgari maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemeye yönelik bir unsur. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılıyor, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınıyor.
EN UCUZ SİGARA KAÇ PARA OLACAK?
Bu gelişmenin üzerine 13 TL 64 kuruştan aşağı sigara satılamayacak.
Video Haberler
- Kameranın açık olduğunu unutan dekandan skandal ifadeler
- Bursa'da talana direnen köylülere jandarma müdahalesi
- CHP'li belediyenin maske atölyesine araştırma başlatıldı
- Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğa zabıta şiddeti
- Rize'de maden işçileri iş bıraktı
- Fransa'da yaşayan Türk'ten bakımevine yardım
- Erdoğan'a 'darbe' yanıtı: Sandıkla seni indireceğiz!
- NTV muhabiri koronavirüs tedavisini böyle görüntüledi
- Film sahnelerini aratmayan kaza kamerada
- Kadıköy'de çıkan yangında dumandan etkilendiler