Sigaradan alınan vergiye zam

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 08:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sigara ve tütün ürünlerindeki asgari maktu vergi tutarları artırıldı. Yapılan düzenlemeye göre 0,3899 olarak uygulanan asgari maktu vergi tutarları yüzde 17'lik artışla 0,4569 TL'ye yükseltildi.

En ucuz sigaradan alınan ÖTV ise 7,798 liradan 9,138 liraya çıkarıldı.Asgari maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemeye yönelik bir unsur. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılıyor, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınıyor.

EN UCUZ SİGARA KAÇ PARA OLACAK?

Bu gelişmenin üzerine 13 TL 64 kuruştan aşağı sigara satılamayacak.