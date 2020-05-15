Siirt'e kayyım olarak atanan vali ilk iş Erdoğan portreleri astırdı

15 Mayıs 2020 Cuma, 16:20

İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'nin yerel seçimde kazandığı belediyerden Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Kayyım atamalarının ardından polis, belediye binalarının çevresini abluka altına aldı.

Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Ali Fuat Atik, "Siirt'e, hepimize hayırlı uğurlu olsun," diyerek görevine başladı. Atik'in ilk icraati makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerini asmak oldu.