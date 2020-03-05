Sınırda insanlık dramı, ölü ve yaralı sayısı artıyor

05 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Avrupa’ya gitmek için sınırda bekleyen göçmenlere Yunanistan güvenlik güçleri tarafından ateş açıldı. Edirne Valiliği, 1 göçmenin öldüğünü, 5 göçmenin ise yaralandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada “Yunanistan insan hakları ihlallerine devam ediyor, çünkü Avrupa şımartıyor” dedi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekilinden oluşan heyetin inceleme ziyareti sırasında saldırının gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, “Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3’ü ayağından, biri kasık bölgesinden, biri kafasından ve biri de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan, şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir” denildi.

SOYLU: ŞIMARTIYORLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir göçmenin daha öldürülmesiyle ilgili “Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor, çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda 1’ini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa’nın Türkiye’deki elemanları ayaktaydı” dedi.

ÖLÜ SAYISI 3’E ÇIKTI

Yunanistan-Türkiye sınırı arasında kalan bölgede bine yakın sığınmacı bulunurken, Yunanistan polisinin düzenli olarak bölgedeki sığınmacılara gaz bombası ve biber gazıyla müdahale ettiği öğrenildi. Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu geçen günlerde de 2 göçmen yaşamını yitirmişti.

‘YETKİLİLER SEYREDİYOR’

Sosyal medya hesabı Twitter’dan sınırda yayın yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Oraya vardığımızda önümüzden yaralı insanların götürüldüğünü gördük. Bir can pazarı yaşanıyor. Yunan polisinin bu sert müdahalesine rağmen Türk polisi bir çekilin uyarısında da bulunmuyor. Buradaki yetkililer sadece seyrediyor” dedi.