Şişli Etfal'de işlerine son verilen 7 sağlık çalışanı hakkında geri adım!

09 Nisan 2020 Perşembe, 17:42

Tomomar Sağlık Hizmetleri’ne bağlı olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi görüntüleme merkezinde çalışan 7 sağlık çalışanı ihale bittiği gerekçesiyle işten atılmıştı. Cumhuriyet’in de duyurduğu olayın tepkilere neden olmasının ardından bugün sağlık personellerinin işlerine iade edildikleri öğrenildi.

Şişli Etfal’den konuya ilişkin yapılan açıklamada işten çıkarmaların söz konusu olmadığı belirtilirken, Devrimci Sağlık İş Sendikası çalışanların işlerine son verildiğine ilişkin gelen mesajı ve SGK çıkış bildirimlerini paylaştı.

Çalışanlara gönderilen mesaj

SENDİKA: KARARDAN GERİ ADIM ATILDI

Konuştuğumuz Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir, gelen tepkilerin ardından geri adım atıldığını ifade ederek, “Dün işten çıkarılan arkadaşlarımızın bugün SGK’ye yeniden girişlerinin yapılacağı bize bildirildi. Yarın da arkadaşlarımızın çalışma yerleri ile alakalı yeni bir düzenleme yapılacak. Radyoloji bölümünde şu an hasta olmaması nedeniyle başka bölümlere yönlendirilecekleri yönünde üyelerimize bilgilendirme yapılmış" diye konuştu.

Sendikadan yapılan açıklamada ise, "Hastane yönetimi bugün işten atılan üyelerimize işten çıkış işlemlerinin iptal ettiğini beyan etmiştir. Ve yarından itibaren dün işten çıkarılan arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklardır. Hastane yönetimi ile yaptığımız görüşmede alt işveren aracılığıyla çalıştırdığınız işçilerin sorumluluğunun ‘’İş kanunun 2.maddesi uyarınca asıl işveren sıfatıyla hastanede’’ olduğunu hatırlattığımızda ‘’yapacak bir şey yok bu işçiler firmanın elemanı’’ demelerine rağmen bugün inisiyatif alarak bu sorunu çözmüş olmaları üyelerimiz ve işçi sınıfı adına memnuniyetle karşıladı" denildi.

SGK çıkış bildirimi

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Şişli Hamidiye Devlet Hastanesi’nden de konuya ilişkin bir açıklama geldi. Hastanenin sitesinde yayınlanan açıklamada işten çıkarmaların olmadığı belirtilerek “Radyoloji görüntüleme hizmeti mevcut hali ve çalışan personeli ile 5 Mayıs 2020 tarihine kadar mevcut sözleşmeye göre devam edecektir. Aksi bir durumun gerçekleşmesinde hizmet alımı yapılan firmaya sözleşme hükümlerince gerekli yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca çalışanların yönetim ile yapılan görüşmelerde de sözleşme hükümlerinin sözleşmenin bittiği tarihe kadar geçerli olduğu bildirilmiş olup 31.03.2020 tarihi itibari ile mevcut hizmet alımı kapsamında işten çıkarılan bir personel bulunmamaktadır” denildi.

NE OLMUŞTU?

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ultrason, MR, Tomografi gibi görüntüleme birimlerinde çalışan tıbbi sekreterler, hekimler ve görüntüleme teknikelerinden oluşan sağlık çalışanları haziranda bitmesi gereken sözleşmeleri beklenmeden "Günde birkaç çekim yapıyoruz sadece, işler düştü" denilerek işten çıkarılmıştı. Söz konusu karar çalışanlara firma tarafından mesajla bildirilmişti.



