Şişli'de üniversite öğrencisinin okul harçlığı gasp edildi

08 Mart 2020 Pazar, 10:48

Olay önceki gün Şişli Metro Durağı'nda meydana geldi. Üniversite öğrencisi, Ege Sercan okula gitmek için metro durağına inerken iddiaya göre burada bir kişi tarafından önü kesildi. Ege Sercan'ın önünü kesen kişi üniversite öğrencisinden üstündeki paraları çıkarmasını istedi.



"SENİ BIÇAKLARIM DEDİ"



Sercan ilk olarak buna karşı çıkarken şüpheli "Seni bıçaklarım." diyerek tehdit etti. Korkuya kapılan Sercan cebindeki bir miktar okul harçlığını gaspçıya verdi. Ege Sercan, şüphelinin yanından uzaklaşmasıyla polisi arayıp ihbarda bulundu.



KISA SÜREDE YAKALANDI



Olay yerine gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı sivil polis ekibi Sercan'ın eşgalini tarif ettiği kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan İ.B., Şişli Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi. Zanlıdan şikayetçi olan üniversite öğrencisi Ege Sercan da Şişli Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. serbest bırakıldı.



