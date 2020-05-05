Şişli'de yol kavgasında kan aktı

05 Mayıs 2020 Salı, 15:40

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde iki sürücünün yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri kolundan tabancayla hafif yaralanırken, diğer sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaralı, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.