Şişli'de yol kavgasında kan aktı
Şişli'deki yol verme kavgasında diğer sürücüyü tabancayla kolundan yaralayan zanlı olay yerinden kendi aracıyla kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde iki sürücünün yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri kolundan tabancayla hafif yaralanırken, diğer sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaralı, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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