Sivas'ta deprem!
AFAD sosyal medya hesabı Twitter üzerinden merkez üssü Sivas olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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