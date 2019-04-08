Açılan sandık yüzde 90... İşte İstanbul'da son durum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "En son bugün aldığımız verilere göre sandıkların %92. 30'u sayıldı 15.722 oyla Ekrem İmamoğlu İBB başkanı olarak seçilmiş durumda" dedi.
TORUN PAYLAŞMIŞTI
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun İstanbul'da geçersiz oyların sayımı ile ilgili son verileri paylaştı.
İşte Torun'un o paylaşımı:
YSK verilerine göre, saat 10.02 itibariyle;
Ekrem İmamoğlu: 4.171.159
Binali Yıldırım: 4.155.440
FARK: 15.719
YSK verilerine göre, saat 10.02 itibariyle;— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) 8 Nisan 2019
Ekrem İmamoğlu: 4.171.159
Binali Yıldırım: 4.155.440
FARK: 15.719
TANRIKULU BÖYLE DUYURMUŞTU
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu geçersiz oyların sayımı ile ilgili son verileri paylaştığında geçersiz oyların yüzde 90’ını sayıldığını belirterek, İmamoğlu’nun 15 bin 823 farkla önde olduğunu söylemişti.
Tanrıkulu'nun veridfği rakamlar şöyleydi:
Ekrem İmamoğlu’nun oyu: 4 milyon 171 bin 216
Binali Yıldırım’ın oyu ise: 4 milyon 155 bin 393
Aradaki oy farkı: 15 bin 823
Geçersiz oylardan sayılan sandık oranı: % 90