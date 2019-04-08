Açılan sandık yüzde 90... İşte İstanbul'da son durum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "En son bugün aldığımız verilere göre sandıkların %92. 30'u sayıldı 15.722 oyla Ekrem İmamoğlu İBB başkanı olarak seçilmiş durumda" dedi.

TORUN PAYLAŞMIŞTI

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun İstanbul'da geçersiz oyların sayımı ile ilgili son verileri paylaştı.

İşte Torun'un o paylaşımı:

YSK verilerine göre, saat 10.02 itibariyle;

Ekrem İmamoğlu: 4.171.159

Binali Yıldırım: 4.155.440

FARK: 15.719

YSK verilerine göre, saat 10.02 itibariyle;

Ekrem İmamoğlu: 4.171.159

Binali Yıldırım: 4.155.440

FARK: 15.719 — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) 8 Nisan 2019

TANRIKULU BÖYLE DUYURMUŞTU

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu geçersiz oyların sayımı ile ilgili son verileri paylaştığında geçersiz oyların yüzde 90’ını sayıldığını belirterek, İmamoğlu’nun 15 bin 823 farkla önde olduğunu söylemişti.

Tanrıkulu'nun veridfği rakamlar şöyleydi:

Ekrem İmamoğlu’nun oyu: 4 milyon 171 bin 216

Binali Yıldırım’ın oyu ise: 4 milyon 155 bin 393

Aradaki oy farkı: 15 bin 823

Geçersiz oylardan sayılan sandık oranı: % 90