Emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki iki rakam!

Asgari ücret ve emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından, emekli bayram ikramiyesinde yapılacak artış yeniden gündeme geldi. Kulislerde, bayram ikramiyesinin 1.000 TL ile 1.500 TL arasında artırılabileceği, bu durumda tutarın 5 bin TL ile 5 bin 500 TL aralığına yükselebileceği iddiaları konuşuluyor. Peki 2026 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek ve hangi rakam öne çıkıyor? İşte tüm ayrıntılar...

İKİ FARKLI FORMÜL GÜNDEMDE Emeklilerin ocak zammının netleşmesiyle birlikte bayram ikramiyesine yapılacak artış için iki farklı formülün masada olduğu belirtiliyor. Hükümet kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulis bilgileri emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN BAŞLADI? Emekli bayram ikramiyesi ilk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlandı. Geçen yıl yapılan düzenlemeyle ikramiye tutarı 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildi. Bu yıl ise artışın 1.000 ila 1.500 TL arasında olabileceği ileri sürülüyor.

EMEKLİ ZAMLARI NETLEŞTİ SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 12,09 oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 18,6 zam yapıldı. En düşük emekli maaşına ise hükümet tarafından yüzde 18,48 oranında zam yapıldı. 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı düzenlemesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından Genel Kurul’da yasalaşması bekleniyor.

GÖZLER RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNDE Şubat ayında başlayacak Ramazan ayı öncesinde milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Kulislerde, bayram ikramiyelerine yapılacak artışın en düşük emekli maaşına yapılan zammın altında kalmayacağı ifade ediliyor.

Bu çerçevede yüzde 18,48 oranında artış yapılması halinde 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 4 bin 740 TL’ye çıkıyor. Memur ve memur emeklilerine uygulanan yüzde 18,6’lık artış baz alındığında ise ikramiye tutarı 4 bin 744 TL seviyesine ulaşıyor.

5 BİN TL VE 5 BİN 500 TL SEÇENEKLERİ ÖNE ÇIKIYOR Kulislerde Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri için iki rakam ön plana çıkıyor. Bayram ikramiyelerinin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında belirlenebileceği yönünde bir beklenti bulunurken, 5 bin TL seçeneğinin daha ağırlıklı olduğu ifade ediliyor. Bu durumda emeklilerin 2026 yılı içinde Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde toplam 10 bin TL ile 11 bin TL arasında ikramiye alması gündeme gelecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK? 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Bağ-Kur emeklilerinden aylık ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olanların 9 Mart’ta ikramiyelerini alacağı belirtiliyor. Emekli Sandığı emeklilerinin 10 Mart’ta ödeme alması beklenirken, SSK emeklilerinin ise ödeme günlerine göre 11, 12 ve 13 Mart tarihlerinde ikramiyelerini alacağı öngörülüyor.