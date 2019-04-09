Kılıçdaroğlu'ndan talimat: Sandıklardan ayrılmayın

Kılıçdaroğlu’nun YSK’nin 38 ilçede oyların yeniden sayımına yönelik AKP’nin itirazına verdiği kararı Genel Merkez’de kurmaylarıyla birlikte değerlendirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da devam eden itiraz süreçlerinde Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’nin seçim takip sistemini koordine eden Onursal Adıgüzel ile sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.



YSK’nin kararını olumlu karşılayan Kılıçdaroğlu’nun, Kaftancıoğlu ve CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç ile konuştuğu kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun tekrar sayım kararı alınan 51 sandıkla ilgili derhal önlem alınması yönünde talimat verdiği kaydedildi. CHP kaynakları YSK’nin kararıyla birlikte İmamoğlu’nun mazbatasını bugün ya da yarın alması gerektiğini ifade ediyor.