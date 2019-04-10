Büyükçekmece'de organize abluka

İstanbul Büyükçekmece’de seçim öncesi AKP’nin 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddialarını ortaya atmasının ardından farklı ilçelerden yapılan takviyelerle birlikte yaklaşık bin 500 polis, belirlenen adreslerde inceleme yaptı. Kapı kapı gezen ekipler hazırladığı tutanakları Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirerek teslim etti. Büyükçekmece’de dört gündür süren seçmen kaydı tespiti çalışmalarına dün de devam edildi. Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerle birlikte yaklaşık bin 500 polisin, “taşıma seçmenlerin” bulunduğu iddia edilen adreslere sabah saatlerinden itibaren baskın yapar gibi giderek, kayıtlı isimlerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ettiği görüldü. Tüm sokaklara yayılan ekipler, adresinde bulamadığı seçmenleri bölge esnafına ya da komşulara sorararak tespit etmeye çalışırken, evde bulunan seçmenlere ise T.C kimlik numarası sorarak seçmen olup olmadığını sorguladı. Tespiti yapılan seçmenin orada yaşadığını tutanak altına alarak imzalatan polisler, daha sonra bunları ilçe emniyet müdürlüğüne getirerek teslim etti. Polisin, “Buraya ne zaman geldiniz”, “Nereden geldiniz” şeklindeki sorularının ise yurttaşları tedirgin ettiği gözlendi. Polislerin evine üç kez geldiğini söyleyen bir yurttaş, “Oy kullanıp kullanmadığımızı sorguluyorlar. Biz bezdik. Kaç gündür polisleri sokağa dökmüşler, seçim sonucunu böyle değiştireceklerini sanıyorlar. Kapılara dayanıp kişi sormak ne demek? Kayıtlı olmayan seçmenleri araştıracaklarsa seçimden önce niye yapmadılar” diye tepki gösterdi. Bölgede esnaf olan bir yurttaş da “Zeytinburnu ve Bağcılar’dan iki ekip geldi evime. Bu durumdan herkes şikayetçi. Kaybettikten sonra ayrıştırmaya çalışıyorlar bizi. Tam seçim bitti rahatladık diyoruz, yine bir şey çıkıyor” ifadelerini kullandı.

‘CHP’li vekillerden çıkarma’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Erdoğan Toprak’ın da aralarında bulunduğu partililer polisin kapı kapı seçmen sorgulamasına karşı ilçede inceleme yaptı. Daha sonra Büyükçekmece Belediyesi önünde gazetecilere konuşan Engin Altay, “Bin 500 polis evleri basıyor, hangi partiye oy verdiniz diye soruyor. Yetkisiz bir biçimde vatandaşların yaptığı iş ve işlemleri sorguluyor. ‘Evde kim var? Çağır bir görelim’ diyerek vatandaşlara taciz uygulanıyor. Benim seçmenlerime devlet zoruyla resmen terör uygulanıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” dedi. AKP’nin İstanbul seçimini iptal ettirmek ve “organize usulsüzlük” söylemlerine tepki gösteren Altay, “Ortada organize bir iş yok. Erdoğan’ın ekibinin organize beceriksizliği var. Sandıktan ben çıkarsam demokrasi, çıkmazsam şaibe var diyene diktatör diyoruz” diye konuştu. Seyit Torun da İstanbul’u kazananın Ekrem İmamoğlu olduğunu kaydederek, “Polislerin dışında belediye çalışanı olduklarını söyleyen sivil şahıslar kapı kapı dolaşarak kimlik kontrolü yapıyor. Bu şahıslar kimdir görevleri nedir? Yetkilileri bu konuda göreve davet ediyorum” ifadelerini kullandı.