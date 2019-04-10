Saray yetmedi: Köşk inşaatına başlandı

Ahlat’ın Kale Mahallesi’nde Van Gölü sahilinde yapımına başlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Çoban, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün 25-26 Ağustos tarihine yetiştirileceğini ve 25 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Ahlat’ta ağırlamayı arzu ettiklerini söyledi. Başkan Çoban, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla inşaat faaliyetleri başlamıştır. Allah nasip ederse 25-26 Ağustos tarihine yetiştirmeyi düşünüyoruz. İnşaat firması fevkalade profesyonel, işe de ciddi anlamda, teknik anlamda gayet hazırlıklı olarak girdiler. Burada malumunuz bir köşk binasıyla beraber peyzajı, çevre düzeni, lojmanı, helikopter pistiyle alan geniş anlamda değerlendirildiğinde takriben 39 bin metrekare bir alan üzerinde inşaat faaliyeti başlamıştır. Şu anda kayıkhane de dahil inşaatın temel kısmına girildi. Bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.





400 PERSONELLE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Köşkü Proje Müdürü Bayram Çelik ise 70 personelle çalışmaya başladıklarını belirterek, “400 personelle çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz. Rabbim nasip ederse de 26 Ağustos'ta A bloğun açılışını gerçekleştireceğiz. Şu anda A bloğun heyelan kazıklarına başladık. Bir hafta sonra köşkün temel inşaatına başlayacağız" dedi.