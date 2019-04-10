Kaftacıoğlu, Büyükçekmece'de tartışmaları bitirecek belgeyi gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'nun açıklamaları şöyle;

"Şu an itibariyle İstanbul'da 31 bin 186 sandığın 30 bin 242'si sayılmış durumda. İstanbul'un Pendik Esenyurt, Avcılar ve Maltepe ilçelerinde sayımlar devam etmekte. Bugün birkaç saat içinde bitecek. Maltepe ilçesindeki sayımlar MHP'nin başvurularıyla yavaşlatılıyor.

Canan Kaftancıoğlu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki güncel oy farkının 15 bin 119 olduğunu açıkladı.

Dün 57 sandığın kararı çıkmıştı, o sayımlarda bizlerin lehine oylar çıktığı görülüyorç 3-5 oy için, artık bu süreci bitirelim. Artık İstanbul halkı rahatlasın, farkın kapanmayacağı aşikar.

BÜYÜKÇEKMECE'DE OYUNUZU NİYE CHP'YE VERDİNİZİ SORUŞTURMASI

Kaftancıoğlu Büyükçekmece'de devam eden süreç için şöyle konuştu: Normalde seçim takvimine göre 17 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında seçmen listeleri askıya çıkar, itirazlar yapılır. Partiler tarafından yapılan tespitler sonucunda başvurular yapılır ve 31 Ocak'ta seçmen listeleri kesinleşir. Bu seçim sürecinde de kesinleşti. Bu süre içinde CHP olarak biz İstanbul'un 39 ilçesinde taşıma,yığma seçmenlere dair yaptığımız araştırmalarla itirazlarımızı yaptık. Bu itirazlarımız sonucunda İstanbul'un 39 ilçesinde 19 bin 502 seçmene biz CHP olarak itiraz ettik. 5862 seçmenin kaydı donduruldu. Bu seçmenlerin içinde hakikaten bizim düşünmediğimiz ama bugün kaybettiklerini kabul etmeyenlerin anlayışın yaptığı ilçelerden arsalara seçmen taşıma, metruk binalara seçmen taşıma gibi bir sürü tespitlerimiz oldu. Bunun içinden 13 bin 680 itirazımız reddedildi. O gün Büyükçekmece'ye dair de itirazlarımız vardı. Biz ve AKP tarafından yasal süreç içinde 3000 seçmene itiraz edildi. Bugünlerde adı geçen şu anda tutuklu kişinin eylem yaptığı 354 kişinin de içinde olduğu 745 seçmenin kaydı donduruldu. Bugün devlet eliyle terör uygulanan terör bu kişiler nedeniyle değil. Bu siz neden oyunuzu CHP'ye verdinizin soruşturması. Dolasıyla bu işi hukuksuz olarak yansıtmanın hiçbir manası yok.

YSK ÜYELERİNİN İMZA ATTIĞI KARAR

Sizinle ilginç bir YSK'nın verdiği hatta şu andaki YSK üyelerinin altında imzasının bulunduğu bir karar paylaşacağım. Bu 2014'te alınan karar. Seçimler bittikten sonra seçmen usulsüzlüğü yapıldığı tespit edilmiş. Bakın Büyükçekmece'de olduğu gibi değil. Büyükçekmece'de herhangi bir usulsüzlük yok. Burada seçimden sonra usulsüzlük yaptığı belgeleriyle tespit edilmiş ve seçim sonrası bu belgeler YSK'ya verilmiş. YSK'nın aldığı karar: Evet bu seçmen listelerinde bir usulsüzlük var. Oy kullanmaması gereken seçmenler oy kullanmış. Ancak YSK olarak süreç tamamlandıktan ve oradaki seçimler sonuçlandığından seçmen listelerinde usülsüzlük olmasına rağmen seçimlerin iptali reddedilmiştir."

MAZBATA HAMLESİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün saat 15:00'da İl Seçim Kurulu'na gideceklerini açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün birkez daha İl Seçim Kurulu'na gelerek dilekçe verdi.

Dilekçenin ardından açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, sandıkların yüzde 97,3'ünün açıldığına dikkat çekti. Kaftancıoğlu "mazbatayı verin" dedi.

Kaftancıoğlu, "Son durum bilgisini paylaşacağım. 14.00 itibariyle İstanbul'da sandıkların yüzde 97.02'si sayılmış durumdadır.. YSK tarafından kararı alınan 57 sanıdık sayılmıştır. İmamoğlu lehine 13 oy çıkmıştır. Oyların 97.3'ü sayılmışken aradaki farkı kapatamayacaklarını görmüşlerdir. Bu seçimlerin ardında evet CHP var bu seçimin sonucunu İstanbul halkı belirledi. Vatandaşımızın alklını karıştırmak isteyenlere yeter artık dedik. Ekrem İmmaoğlu'nun başkanlığında İstanbul'a 5 yıl boyunca hizmet etmeye başlayacağız. AKP bu sırada 5 yıl muhalefetini etsin. Bizler son kez İmamoğlu'nun mazbatasını istiyoruz. Halkla inatlaşmayın diyoruz. Bir yerlerde örgüt arayanlar dönüp arkalarına baksınlar diyorum..." dedi.

ANKARA İL BAŞKANI: İSTANBULLU İRADESİNİ SANDIĞA YANSITMIŞTIR

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de Güvenpark'ta il başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Güvener, 31 Mart'taki seçimin Türkiye'de demokrasi şenliği içerisinde yapıldığını vurgulayarak, "Elbette seçimlerde itirazlar olacaktır; ama YSK’nın görevi bu itirazları zamanında incelemek ve karara bağlamaktır. Bir çok yerde bu yapıldı ancak İstanbul'da bu sürecin hala devam etmesi istenmektedir. İstanbullu iradesini sandığa yansıtmıştır ve İstanbullu Ekrem İmamoğlu'nu başkan olarak seçmiştir. Hiç kimse seçmenin sandığa yansıttığı iradeyi bozmaya kalkmasın" dedi.

7 MADDEYİ OKUDU

Güvener, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıkladığı 7 maddelik YSK'ya çağrı metnini okudu. Güvener, 7 maddeyi okuduktan sonra da "Daha fazla demokrasinin tahribatına yol açmadan, 'kimsenin hakkını yemedik, kimseye hakkımızı yedirtmeyiz' diyen Sayın İmamoğlu’na mazbatasının verilmesini bir kez daha burada haykırıyoruz" ifadesini kullandı.