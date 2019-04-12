Soylu konuşurken tepki göstermişlerdi: İstenen ceza belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 17 Mart 2019 tarihinde Üsküdar'da halka hitap ettiği, bu sırada Rıdvan Ç. ve Yıldıray Ç.'nin, Bakan Soylu'yu hedef alarak bağırarak hakaret ettikleri öne sürüldü.

2 kişinin, Bakan Soylu'nun Saadet Partisi'ne ilişkin söylemlerine karşı çıkmakla beraber, hakaret içerikli bir söz söylemediklerini ifadelerinde belirttikleri iddianamede yer aldı. Olaya tanık olan 3 polis memurunun ise, şüphelilerin hakaret ettiklerini belirttikleri anlatılan iddianamede, 2 şüphelinin üzerlerine atılı suçu işledikleri ifade edildi. İddianamede Rıdvan Ç. ve Yıldıray Ç.'nin "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar ayrı ayrı hapisleri talep edildi. İddianame kabul edildi, 2 şüpheli önümüzdeki günlerde Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.