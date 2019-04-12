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Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'nın sözde soykırım kararına tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan etmesiyle ilgili twitter hesabından bir açıklama paylaştı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma, 11:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın 24 Nisan kararına ilişkin "Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümü üçüncü ülkelerin haddini aşan müdahaleleriyle değil, kendi aralarındaki diyalogla mümkündür." dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "24 Nisan'ı anma günü" ilan etmesine tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etmesi asla kabul edilemez. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümü, üçüncü ülkelerin haddini aşan müdahaleleriyle değil, kendi aralarındaki diyalogla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet İMECESİ

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Kemal Kılıçdaroğlu

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