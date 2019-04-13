Erdoğan, parti içi muhalefeti suçladı: Gözlerinin yaşına bakmayacağım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AKP MKYK’de, seçim sonuçları değerlendirilirken, birçok ilin kaybedilmesinde muhtarlık seçimi nedeniyle yüz binlerce seçmenin taşınmasının da etkili olduğu belirtilerek muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçiminden ayrılması için düzenleme yapılması eğilimi ortaya çıktı. İstanbul’dan Anadolu’ya 300 bin seçmenin gittiği vurgulanırken, muhtarlık seçiminin belediye başkanlığı seçiminden 6 ay önce yapılabileceği önerisi getirildi. Parti yönetimi ve teşkilatlar için “tepeden tırnağa değişim” mesajı veren Erdoğan, “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım” dedi. Erdoğan, İstanbul’daki durumla ilgili YSK’nin kararı konusunda “Her türlü olasılığa hazır olalım” dedi.



Erdoğan’ın MYK’nin ardından önceki gün topladığı MKYK’de seçim sonuçları ayrıntılarıyla değerlendirildi. Tüm olumsuzluklara karşın Cumhur İttifakı’nın yüzde 52’nin üzerinde bir oyu olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bunun çok büyük bir oran olduğunu, korunması durumunda 2023 seçimlerinde de hükümeti kendilerinin kazanacağını söyledi.



Partinin kaybettiği illerde belediye meclislerinin büyük bölümünde çoğunluğun kendilerinde olduğunu anlatan Erdoğan, buralarda yıkıcı değil yapıcı muhalefet politikası güdeceklerini belirterek, “Buralarda kamu yararı, vatandaş hakkı olan, vatandaşın lehine olan işlerde hangi siyasi parti olursa olsun destekleyeceğiz. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, vatandaşın yararına ne varsa biz de bunun yanında oluruz” görüşünü dile getirdi.



Bazı üyelerin, muhtarlık seçimleri nedeniyle iller arasında çok fazla nakiller olduğu, İstanbul’dan Anadolu’ya 300 bin seçmenin taşındığı yönünde bilgi vermeleri üzerine “muhtarlık seçimleriyle belediye başkanlığı seçimlerinin ayrılması” önerisi gündeme geldi. Bazı üyeler, muhtarlık seçiminin yerel seçimlerden 6 ay önce yapılması önerisinde bulunurken, “Eğer ayrı tarihlerde yapılırsa seçmenin taşınmasının önüne geçilecektir” değerlendirmesi yapıldı.



‘Hazırlıklı olun’



Erdoğan, İstanbul seçimine yönelik tartışmalarla ilgili olarak “Sonuç ne olursa olsun biz YSK ne karar verirse bunu kabul edeceğiz. Her türlü olasılığa hazır olmamız gerekiyor” dedi. Parti içindeki muhalifleri sert bir dille eleştiren Erdoğan, “Trenin içinde olup ya da görünüp partiye muhalefet etmek ihanettir” diye konuştu. Partide değişim olacağının net mesajlarını veren Erdoğan, “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım, tepeden tırnağa değişim olacak. Ama bunu gazete köşelerinde yazanlarla, troller istedi diye değil vatandaşın mesajı doğrultusunda gerçekleştireceğiz” dedi.

Bazı üyelerin gençler ve entelektüeller başta olmak üzere bazı gruplara ulaşılamadığı eleştirisi üzerine Erdoğan, yeni seçmenlere ulaşma konusunda daha detaylı çalışma yapılması, kucaklayıcı ve kuşatıcı adımlar atılması gerektiğini söyledi. Bazı kurul üyeleri, Erdoğan’ın bu sözlerine “2002 politikalarına dönüş” olarak yorumladı.