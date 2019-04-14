CHP noktayı koydu: İstanbul'u kazandık

CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun seçimleri kazanmasının dışında başka bir şey kabul edilmeyeceği yönünde görüş birliğine varılmasının ardından partinin resmi internet sitesinde yerel yönetimler bölümünde İmamoğlu’nun ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak eklendi.

31 Mart seçimlerinin ardından iktidarın İstanbul seçimlerine yönelik art arda yaptığı itirazlar dolayısıyla süreç, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) iki haftayı aşkın süredir devam ediyor. YSK’nin Büyükçekmece’de seçimin iptali yönündeki itiraz üzerine vereceği kritik kararın ertelenmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’a giderek; Meclis grubu ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantılarda milletvekilleri ve parti yöneticileri Ekrem İmamoğlu’nun kazanması dışında başka bir durumun asla kabul edilmeyeceği konusunda görüş birliğine vardı. CHP içinde İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin hukuken mümkün olmadığı, hukuk dışı yöntemlerin gündeme gelmesinin de sonucu değiştirmeyeceği belirtildi. Kılıçdaroğlu kurmaylarına “İstanbul’da sandıktan İmamoğlu çıktı. Başka bir durumu asla kabul etmiyoruz. Başka bir ihtimali de konuşmuyoruz” yönünde talimat verdi.

CHP içinde bu konuda alınan kararın ardından bu yönde bir adım da geldi. CHP’nin resmi internet sitesinde “Yerel Yönetimler” başlığı altında belediye başkanlarının isimlerinin sıralandığı alan 31 Mart’tan sonra geçen hafta sonuna kadar boş bırakılmıştı. Parti içinde İmamoğlu’nun kazanmasının dışında başka bir seçeneğin kabul edilmeyeceği yönünde karar alınmasının ardından söz konusu bölüme İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak eklendi. İmamoğlu’nun CHP’nin kazandığı diğer 10 büyükşehir belediyesinin en başına eklenmesi dikkat çekti.