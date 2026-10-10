KPSS ortaöğretim başvurularının 8 Eylül'de sona ermesinin ardından adaylar, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
KPSS sınav giriş belgeleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak.