2026-2027 eğitim öğretim yılında KYK bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını ve başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 KYK bursu ne kadar? İşte ayrıntılar...

2026-2027 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2026-2027 KYK BURSU NE KADAR?

KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, eğitim seviyesine göre değişiyor. Buna göre ön lisans ve lisans öğrencilerine 4.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 8.000 TL, doktora öğrencilerine ise 12.000 TL ödeme yapılıyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere, ekim ayı ödemesi de dâhil olmak üzere normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılıyor. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.