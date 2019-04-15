Binali Yıldırım'a CHP'den jet yanıt

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu ile arasındaki oy farkının son verilere göre 12 bin 200 seviyelerinde olduğunu iddia etti.
Yıldırım'a CHP'den yanıt geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından güncel YSK verilerini paylaşarak, "Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala...
Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu'nun paylaşımına göre Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki oy farkının 13 bin 888 olduğu görülüyor.
Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala...— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 15 Nisan 2019
Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz
Yalan çok ama bir somut örnek
YSK son durum bilgisi:
Ekrem İmamoğlu 4.170.058
Binali Yıldırım 4.156.170
Fark 13888
“Nüfus müdürlükleri ve sandık kurullarını oluşturma yetkisi nereye bağlıdır?” sorusunu tekrarlayarak Büyükçekmece’de yalanlara karşı gerçek rakamı verelim— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 15 Nisan 2019
24 Haziran 2018’de seçmen sayısı: 172.351
31 Mart 2019’da seçmen sayısı: 174.661
Artış: 2.310