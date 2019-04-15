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Binali Yıldırım'a CHP'den jet yanıt

Rakibi Ekrem İmamoğlu ile arasındaki oy farkının 12 bin 200 seviyelerine indiğini iddia eden Binali Yıldırım'a CHP'den yanıt geldi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi, 14:51

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu ile arasındaki oy farkının son verilere göre 12 bin 200 seviyelerinde olduğunu iddia etti.

Yıldırım'a CHP'den yanıt geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından güncel YSK verilerini paylaşarak, "Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala...
Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımına göre Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki oy farkının 13 bin 888 olduğu görülüyor.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Binali Yıldırım, Canan Kaftancıoğlu

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