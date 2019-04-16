Marmara Adalar Belediye Meclisi’nde CHP'li meclis üyeleri dışlandı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Marmara Adalar Belediye Başkanı yüzde 56 oy alan AKP’li Süleyman Aksoy oldu. Dün belediye meclisinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Bu zamana kadar meclis toplantıları tek bir masada gerçekleştirilirken, son toplantıda CHP’li Meclis Üyeleri ayrı bir plastik masaya oturtuldu. Toplantıya meclis üyesi olmadığı halde AKP ve MHP ilçe başkanları da katıldı. CHP'li üyelerin dışlanmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

“RENCİDE ETMEK İÇİN BU YAPILDI”



Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre, CHP'li Meclis üyesi Fatih Başıdinç, rencide edilmek için böyle bir olayın gerçekleştiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı, “Geçmiş yıllardan beri tek bir masada bizim meclis toplantılarımız olurdu. İktidarıyla muhalefetiyle sağlı sollu oturuldu, toplantılar gerçekleşirdi. Dün ise meclis oturumu açıldıktan sonra bize farklı bir masa ayırıp muhalefetin artık buraya oturacağı bildirildi. İtirazlarımıza rağmen bize plastik masa koymuşlar. Rencide etmek amacıyla bunun yapıldığı kanaatindeyiz. Ayrıca her zaman toplantı yapılan masada AKP ve MHP İlçe Başkanları da mevcut. Meclis üyesi olmamalarına rağmen onlar masada oturdu. Biz seçilmiş 3 kişi ise plastik masaya oturtulduk. Özellikle oturumu terk etmedik, kritik komisyonlara yasa gereği muhalefetin girmesi zorunlu, oturumu terk etseydik plan bütçe ve imar ve bayındırlık komisyonlarına giremiyorduk. Yaşanan olay bizleri üzdü.”

“AYRIMCILIK UYGULANMADI”



Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise durumun yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, “Bu ilk meclis toplantısıydı. Malum seçimler oluyor kapalı ve açık. Bunların sağlıklı olması için böyle bir yol izlendi. Benim oturduğum koltuğun aynısına oturdular. Benim içtiğim çayın aynısını içtiler. Hiçbir şekilde farklılık veya ayrımcılık uygulanmadı arkadaşlara. Konuyu saptırmaya çalışıyorlar” dedi.