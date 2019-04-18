YSK, olağanüstü itirazları görüşmek için toplanıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul’da AKP ve MHP tarafından yapılan olağanüstü itirazları görüşecek.

YSK’nin İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alması ile beraber AKP’nin birleştirilen İstanbul ve Büyükçekmece için olağanüstü itirazı ile MHP’nin İstanbul ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazları görüşmesi bekleniyor.

Bu olağanüstü itirazlara ilişkin kurul toplantısının saat 14.00 itibarı ile başlaması öngörülüyor. YSK’nin yapılan itiraz dosyalarını inceleme süresinin birkaç gün süreceği tahmin ediliyor.

Sadece İstanbul itirazı için YSK’ye üç bavul dolusu delil, 50 sayfalık dilekçe ve 15 ek belge sunuldu. Kurul üyelerinin delilleri inceleme süresinin 2 ile 4 gün süreceği ifade ediliyor.