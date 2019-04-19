Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu pas geçti





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu'nun cenaze namazına katıldı. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan dakikalar sonra camiye giriş yaptı. Erdoğan'a damadı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik etti.

Görmezden geldi, elini sıkmadı

Bugün attığı Tweet'lerde "Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz için saf tutan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadı. İmamoğlu'nu görmezden gelen Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den başlayarak saf tutanların elini sıktı.

Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir.



Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 19 Nisan 2019



ERDOĞAN İLE ARASINDA GEÇENLERİ ANLATTI - VİDEO

"FIRSAT BULURSAM KUCAKLAŞIRIM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cenaze töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan ile görüşmesi sorulan İmamoğlu, “Karşılaşmamız gerekiyor, millete hizmet eden makamlara sahibiz. Bunlar gayet doğal, nezaketin normalleşmesi bu ülkenin normalleşmesi demek. Ben bunu uygulamaya çalışacağım her zaman. Fırsat bulursam kucaklaşırım, merhabalaşırım. Bugün kandilini kutladım” dedi.

"KEŞKE HİÇ ISINMASAYDI"

Erdoğan’ın ‘Demiri soğutma’ açıklaması hakkında açıklama yapan İmamoğlu, "Keşke demir hiç ısınmasaydı. Tweet’ini beğendim. Barış ve huzur olsun. Bu bakış açısı bizim açımızdan da millet açısından da bir kazanımdır. Teşekkür ediyoruz." dedi.



İMAMOĞLU'NDAN 'ANTRİKOT - MUSAKKA' AÇIKLAMASI - VİDEO

İmamoğlu dün mesaisinin ilk gününde çalışanı ile arasındaki antrikot - musakka dilayaloğuna ilişkin açıklamada bulundu. Yandaş haber sitelerinde olayın kurgu olduğu şeklinde haber yapılmasının ardından İmamoğlu konuya ilişkin olarak "Ben menüyü sormadım. Bazı şeyler de var tabi üzülüyorum. Oraya girdik, kurgu vs ben her zaman gezerim. Orada o eşitsizliği görünce uyardım. Ama bugün menüyü sormadım. Muhtemelen dikkat etmişlerdir. Tek tip yemiş arkadaşlar. Yani insanların kamuda bulunduğu ortamda yediği ymeğin en üst idareciden en vasıfsız çalışanına kadar herkesin aynı yemeği yemesini talimat olarak vermiştim." dedi.