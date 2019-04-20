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Ekrem İmamoğlu'ndan 16 milyon kişiye Maltepe çağrısı

Ekrem İmamoğlu, Pazar günü bütün İstanbul sakinlerini Pazar günü yapılacak buluşmaya davet etti. Buluşma, saat 14:00’te Maltepe Meydanı'nda yapılacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi, 12:53

İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı videodaki açıklamaları şu şekilde:

"Kime oy verdiğinin bir önemi yok, herkesi davet ediyorum Bu şehirde buuluşmaya, barışmaya davet ediyorum. Biz milletçe barışı ve huzuru hissettiğimiz an bambaşka bir sürece merhaba demiş oluruz. Önümüzdeki 5 yıl herkesin beş yılı. Sadece belediye başkanı ve ekibinin beş yılı değil. 16 milyon insanımızın beş yılı Güzel bir pazar günü Maltepe'de buluşalım."

Cumhuriyet İMECESİ

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