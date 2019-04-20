İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı videodaki açıklamaları şu şekilde:
"Kime oy verdiğinin bir önemi yok, herkesi davet ediyorum Bu şehirde buuluşmaya, barışmaya davet ediyorum. Biz milletçe barışı ve huzuru hissettiğimiz an bambaşka bir sürece merhaba demiş oluruz. Önümüzdeki 5 yıl herkesin beş yılı. Sadece belediye başkanı ve ekibinin beş yılı değil. 16 milyon insanımızın beş yılı Güzel bir pazar günü Maltepe'de buluşalım."
Ekrem İmamoğlu'ndan 16 milyon kişiye Maltepe çağrısı
Ekrem İmamoğlu, Pazar günü bütün İstanbul sakinlerini Pazar günü yapılacak buluşmaya davet etti. Buluşma, saat 14:00’te Maltepe Meydanı'nda yapılacak.
Yayınlanma tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi, 12:53
İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı videodaki açıklamaları şu şekilde: