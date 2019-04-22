Cumhurbaşkanlığı, Kılıçdaroğlu saldırısıyla protesto hakkını hatırladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Altun, "Terör örgütü PKK tarafından şehit düşürülen askerlerimizden Yener Kırıkçı’nın cenazesinde istenmeyen bir olay yaşandı. Haince bir terör saldırısında şehit düşen askerlerimizin acısından ziyade cenaze merasiminde yaşananlar gündem oldu.” dedi.

''KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERENLERE 'ORGANİZE SUÇ SEBEKESİ' MUAMELESİ YAPMAK DOĞRU DEĞİL''

“Şiddetin hiçbir türü tasvip edilemez. Biz kimilerinin yaptığı gibi şiddetin önüne 'devrimci' sıfatı getirip, şiddeti 'devrimci şiddet' diyerek meşrulaştırmayız. Şiddetten medet ummayız.” diyen Altun, “Önemli bir yanlışın altını çizmemiz gerekiyor. Dün Kılıçdaroğlu’na tepki gösterenlere ‘bir grup öfkeli marjinal insan’, ‘organize suç şebekesi’ muamelesi yapmak doğru değildir. Oradakiler kahraman şehidimize karşı son vazifelerini yerine getirmek için bir araya gelmiş şehit yakınlarıydı. Kardeşleri, evlatları, bugüne kadar 40 bin canımızı kalleşçe almış terörist bir örgüt tarafından şehit edilmişti. Birileri Erdoğan nefretinden dolayı bu teröristlerin siyasi uzantılarını desteklemeyi, onlarla ittifak kurmayı kendilerine yediriyor olabilir ancak halk bu işbirliğini kesinlikle hazmedemiyor.” ifadelerini kullandı.

Altun, “Kardeşlerimizi, evlatlarımızı, babalarımızı şehit vererek bugünlere getirdiğimiz bir mücadeleyi ve bu mücadeleyi kime karşı verdiğimizi unutacağımızı düşünmeleri bu toplumun kodlarına ne kadar yabancı olduklarının bir kanıtıdır.” şeklinde konuştu. Altun, sözlerine şöyle devam etti:

'PROTESTO HAKKI ANAYASAL KORUMA ALTINDADIR'

“Tarifsiz bir acının yaşandığı böylesi bir atmosferde gerilimin bir parçası olacak davranışlar ne yazık ki bu istenmeyen olaya zemin hazırlamıştır. Ülkemizde protesto hakkı anayasal koruma altındadır. Yaşanan olay sırasında bu anayasal sınırları aşarak fiilen şiddete başvuranlarla ilgili adli süreç zaten başlatılmıştır. Ancak CHP Genel Başkanını seçim döneminde kullandığı dil ve kurduğu ittifaklar sebebiyle protesto eden vatandaşlarımıza terörist muamelesi yapılmasını asla kabul edemeyiz.”

“Atatürk’ün partisinin genel başkanı Ankara’da bir şehit cenazesinde vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya kalıyorsa öncelikle şapkasını önüne alıp muhasebe yapması gerekir” diyen Altun, “Bu tepkiyi alan herhangi bir siyasetçinin, kendi sorumluluğunu düşünmek dururken halka ‘marjinal bir grup’ muamelesi yapması gerçekten hayrete şayan bir durumdur. ‘Ben neden milletimin gönlünden bu kadar uzak düştüm’ diye sormak yerine, halka parmak sallaması üzücüdür .Hiçbirimiz bir siyasetçinin böyle bir duruma düştüğünü görmek istemezdik.” açıklamasında bulundu.

'TOPLUMSAL ÖFKENİN KAYNAĞINA İNMELİYİZ'

“Yaşanan olayın spontane geliştiği, planlı olmadığı gün gibi aşikardır. Her ne olursa olsun soğukkanlılığımızı korumalı ve bu toplumsal öfkenin kaynağına inmeliyiz” diyen Altun, “CHP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kurduğu ittifak ve seçimden sonra HDP tarafından yapılan ‘biz kazandırdık’ açıklamaları toplumun kahir ekseriyetinde ciddi bir tepki yarattı” değerlendirmesinde bulundu.

Altun'un açıklamaları şu şekilde:

“Sayın Kılıçdaroğlu, cenazesine katıldığı askerimizin daha seçim öncesinde 'Onlar mı bize saldıracak? Hayır efendim' dediği bir terör örgütünün saldırısıyla şehit olduğunu nasıl görmezden gelebiliyor. Toplumun terör konusundaki hassasiyetini yok sayarak bir siyasal ittifak kurma girişiminin istenmeyen sonuçlar üreteceği aşikardır. Bu rahatsızlığın anlaşılması ve giderilmesi için çalışılması gerekiyor.”

“Tekrar ediyorum, cenaze merasiminde yaşanan olay elbette üzücü. Şiddete herkesin mesafe koyması gerekiyor. Ancak şehit ailelerinden kızgın tepkiler geldiğinde ayağa kalkanlar terör örgütünün vahşi cinayetleri ve katliamları karşısında sessizliklerini koruyorlar. Milletimizin bu ikiyüzlülüğü teşhis ettiği kanaatindeyiz.”

“Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun şehit yakınlarının tepkisini, daha önce Artvin’de kendisine yapılan PKK saldırısı ile bir tutmasını da kabul etmek mümkün değildir. Kimse teröristlerle şehit yakınlarını aynı kefeye koymaya kalkamaz. Cenazede olan olay maksadını aşan, tasvip etmediğimiz bir tepkidir ama evlatlarını şehit vermiş, ocağına ateş düşmüş, ay yıldız için bedel ödemiş bu ailemizi PKK ile bir tutmak, henüz daha toprağı kurumamış şehidimizin aziz hatırasına hakarettir, ihanettir.”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın iki gün önce ‘Vakit kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme vaktidir’ çağrısında bulunduğu bu ortamda bu yaşananlar üzücüdür. Türkiye’nin huzur iklimine zarar verecek nitelikteki sorumsuz davranışlardan uzak durulması gerekiyor. Ortak acılarımız üzerinden gerilim üretecek siyasi söylemlerden ve davranışlardan uzak durmalıyız. Huzur ve güven ortamı için hepimiz, samimi ve ortak bir gayretin içinde olmalıyız.”