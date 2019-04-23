Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin karşılaştığı an

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yönelik organize saldırının ardından bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’deki töreni katıldı. Anıtkabir’deki törende olayın yaşandığı gün Çubuk’ta bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yanına gelerek yaşanan tatsız olaydan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. Törene katılan diğer bakanlar da Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Bahçeli 'geçmiş olsun' demedi



Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kılıçdaroğlu Anıtkabir’deki törenden ayrılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyetle karşılaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun MHP lideri Bahçeli ile tokalaştığı ancak her iki liderin de herhangi bir konuşma yapmadığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun MHP heyetinde yer alan milletvekilleriyle tokalaştığı belirtildi.



TBMM’deki törene de katıldı



Anıtkabir’deki törenin ardından TBMM’ye gelen Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un tebrikleri kabul ettiği törene de katıldı. Kılıçdaroğlu törenin gerçekleştirildiği salona gelişinde AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı tarafından karşılandı. Bostancı geçmiş olsun dileklerini iletirken, TBMM Başkanı Şentop’un da Kılıçdaroğlu’na tekrar geçmiş olsun dediği belirtildi.