İBB'nin sitesinde dikkat çeken değişiklik

31 Mart yerel seçimlerin üzerinden geçen 17 günlük sürecin ardından Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak İBB'deki başkanlık koltuğuna oturdu.
Atatürk'ün fotoğrafı ve ünlü sözü eklendi
Medyaradar'da yer alan habere göre İmamoğlu'nun göreve başlamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sitesinde yapılan değişiklik dikkat çekti.
Daha önce İstanbul'dan görüntülerin yer aldığı alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözlerine yer verildi.