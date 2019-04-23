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İBB'nin sitesinde dikkat çeken değişiklik

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından İBB'nin sitesine, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" değişikliği dikkat çekti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Nisan 2019 Salı, 12:52

[Haber görseli]31 Mart yerel seçimlerin üzerinden geçen 17 günlük sürecin ardından Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak İBB'deki başkanlık koltuğuna oturdu.

Atatürk'ün fotoğrafı ve ünlü sözü eklendi

Medyaradar'da yer alan habere göre İmamoğlu'nun göreve başlamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sitesinde yapılan değişiklik dikkat çekti.

Daha önce İstanbul'dan görüntülerin yer aldığı alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözlerine yer verildi.

[Haber görseli][Haber görseli]

Cumhuriyet İMECESİ

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Mustafa Kemal Atatürk

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