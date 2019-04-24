HDP'li Gergerlioğlu: KHK zulmü bitecek

Gergerlioğlu, partisinin Iğdır Milletvekili Habip Eksik ve Van Milletvekili Muazzez Orhan ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kendilerinin KHK ile kamudan ihraç edilen milletvekilleri olduklarını belirterek, "2,5 yıldır KHK'lilere yönelik her türlü zulüm yapıldı." ifadesini kullandı.

31 Mart seçimi sonrasında yoğun bir şekilde KHK'lilerin seçme ve seçilme haklarının konuşulduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, "KHK'lilerin seçme ve seçilme haklarının dahi tartışmaya açılması, KHK'lilerin vatandaşlıktan çıkarılmak istendiğini apaçık gösteriyor." diye konuştu.

YSK'nin, KHK'lilerin oy kullanabileceğine yönelik karar verdiğini anımsatan Gergerlioğlu, "YSK, bu isteği oy çokluğu ile reddetti. YSK'nin iki üyesi bu karara itiraz etti. Bu inanılmaz bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef KHK'lilerin oy kullanamayacağına inanan hakimlerin olması son derece üzücü. Aslında yasalar son derece açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbatalarının verilmemesini eleştirerek, bunun ahlaki, insani veya hukuki olmadığını söyledi.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ise son 2,5 yıllık süreçte Türkiye'nin demokrasisi ve hukukunun sıfır noktasına geldiğini öne sürdü.

Gergerlioğlu, Eksik ve Orhan, basın toplantısında üzerinde "KHK zulmü bitecek" yazan döviz taşıdı.