Gül’e Saray sansürü

Seçimlerin ardından AKP içinde yeni bir parti çıkabileceğine ilişkin tartışma devam ederken, Saray eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ilişkin rahatsızlığını resmi siteye yansıttı. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül’ün, Cumhurbaşkanlığı dönemi ve sonrasında özgeçmişinin bulunduğu alandaki kişisel sitesine ilişkin uzantı kaldırıldı. Resmi bölümde, Gül’ün sitesinin adresi ve tıklandığında yönlendirme bulunan uzantısı kaldırılarak en üst düzeyde sansür uygulanmış oldu. Sayfada Gül’e ilişkin başka herhangi bir verinin ise değiştirilmediği belirlendi.