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Gül’e Saray sansürü

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, “Türkiye’yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir” açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden Gül’ün açıklamalarının bulunduğu sitenin uzantısının silindiği ortaya çıktı.
Ozan Çepni
Yayınlanma tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi, 01:35

[Haber görseli]

Seçimlerin ardından AKP içinde yeni bir parti çıkabileceğine ilişkin tartışma devam ederken, Saray eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ilişkin rahatsızlığını resmi siteye yansıttı. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül’ün, Cumhurbaşkanlığı dönemi ve sonrasında özgeçmişinin bulunduğu alandaki kişisel sitesine ilişkin uzantı kaldırıldı. Resmi bölümde, Gül’ün sitesinin adresi ve tıklandığında yönlendirme bulunan uzantısı kaldırılarak en üst düzeyde sansür uygulanmış oldu. Sayfada Gül’e ilişkin başka herhangi bir verinin ise değiştirilmediği belirlendi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Abdullah Gül

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