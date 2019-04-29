AKP'nin İstanbul itirazı YSK kararlarıyla boşa düştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından AKP'nin İstanbul'daki seçimlerin iptali için YSK'ya yaptığı başvurudaki iddialara yanıt verdi. YSK’nin kararlarından örnekler veren Erkek şu ifadeleri kullandı:

“DAYANAKLAR BİZZAT YSK’NİN KENDİ KARARLARINDA MEVCUT”

“Kamuoyu, AK Parti'nin mesnetsiz itirazları nedeniyle İstanbul BŞB Başkanlığı seçiminin YSK tarafından yenilenip yenilenmeyeceğini tartışıyor. Biz CHP olarak seçimin yenilenmesinin hukuken mümkün olmadığını biliyoruz. Bunun dayanakları bizzat YSK’nın kendi kararlarında mevcut.

İlk karar 2018 seçimlerinin öncesinde, Samsun Atakum İlçe Seçim Kurulu'nun görüş sorması üzerine YSK tarafından 10.05.2018'de verilmiştir. Karar ‘Sandık kurullarının öncelikle yerleşim yeri adresi görev yaptığı ilçe ile aynı olan kamu görevlilerinden oluşturulması gerektiğine Sandık kurulları oluşturulurken yerleşim yeri adresi görev yaptığı ilçe olan kamu görevlilerinin sayısının yetersiz olması durumunda, aynı ilçede yerleşim yeri adresi olan aynı seçim çevresi içinde görev yapan kamu görevlilerinden oluşturulması gerektiğine, buna rağmen sandık kurullarında görevlendirilecek kamu görevlisi sayısı yetersiz ise seçimin yapıldığı seçim çevresinde görev yapan kamu görevlilerinden oluşturulması gerektiğine’ hükmetmiştir.

Bu karar tam da AK Parti'nin seçimin yenilenmesi için öne sürdüğü ‘ilçe dışından sandık görevlileri belirlendiği’ itirazının dayanaksız olduğunu, sandık görevlilerinin ilçe dışından da belirlenebileceğinin ispatıdır."

“AK PARTİ'NİN BU KONUDA HERHANGİ BİR İTİRAZI, İDDİASI VE DELİLİ YOKTUR”

“Aynı karar 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde de verilmiştir” diyen Muharrem Erkek şu şekilde devam etti:

“Gaziantep Şehitkamil İlçe Seçim Kurulu, sandık kurulları hakkında YSK'dan görüş istemiş, YSK ise 2018'de verdiği kararın aynısını 05.02.2019'da da görüş olarak bildirmiştir. Bu karar da sandık görevlilerinin ilçe dışından belirlenebileceğinin, AK Parti'nin itirazının bu kararlar nedeniyle boşa düştüğünün kanıtıdır. Bu ikisinin dışında verilen bir karar da ayrıca özel önem taşımaktadır.

Erzurum Pasinler'de muhtar aza adaylarının sandık kurulunda partili üye olarak görevlendirildiği, ancak bunlara sandık başında itiraz edilmediği, buna rağmen daha sonra seçimin yenilenmesi için başvuruda bulunulduğu görülmektedir. Erzurum İl Seçim Kurulu ‘seçimin yenilenmesine’ karar vermişken, bu karara yapılan itiraza dair YSK ‘sandık kurulunda üye olarak görev yapan aza adaylarının seçim sonuçlarına ne şekilde etki ettiklerine dair somut tespit bulunmadığından’ İl Seçim Kurulunun seçimin yenilenmesi kararını 14.04.2019'da kaldırmıştır.

Yani seçim hukukunda önemli olan sandık kurulunun yaptığı işlemlerin seçimin yenilenmesini gerektirecek bir durum yaratıp yaratmadığıdır. AK Parti'nin bu konuda herhangi bir itirazı, iddiası ve delili yoktur.”

“HUKUK DA EKREM İMAMOĞLU’NUN SEÇİMİ KAZANDIĞINI AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDİR”

CHP’li Erkek açıklamalarını şöyle noktaladı:

“Somut delil ve dayanak olmadan yapılan itirazların seçimin yenilenmesi için gerekçe olamayacağı YSK kararlarında açıkça vurgulanmış ve hükme bağlanmıştır. YSK, hukuka ve daha önce verdiği kararlara uyarsa ki öyle yapacağına inanmak istiyoruz, AK Parti'nin itirazının reddedilmesi gerekir. Vicdanların yanında, hukuk da Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazandığını açıkça göstermektedir. Unutulmasın ki adaletten, doğrudan kaçış olmaz!”

