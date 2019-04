'Altın Portakal özüne dönecek'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kırsaldan üretimle kalkınmayı hedeflediklerini ve Antalya’nın bir tarım başkenti olduğunu söyledi. Belediyenin üreticilere destek olacağını kaydeden Böcek, “Biz buradan Türkiye’yi doyuruyoruz. 83 bin metrekare bir alanda Halk Yem adını verdiğimiz bir yem fabrikası kuracağız. Benim en önemsediğim şey kırsaldan kalkınma. Belediye olarak bunu sağlayacağız” dedi. Böcek geçen yıl Antalya’ya 13 milyon turist geldiğini bu yıl yapılacak çalışmalarla bu sayının artırılacağını belirtti. 6 milyon lira borç ile belediyeyi devir aldığını anlatan Muhittin Böcek, acil ödeme planı hazırladıklarını ve bunu kapatmak için çalışacaklarını vurguladı. Böcek, sorularımıza şu yanıtları verdi:

Çılgın proje yok



Antalya’yı nasıl bir yönetim bekliyor?



Ben 25 yıldır devlet terbiyesi altında kendimi geliştirdim. Bu noktaya da kimseyle kavga etmeden geldim. Her zaman “Ben sen yok, biz varız” derim. Benden kimse çılgın projeler beklemesin. Antalya denince akla deniz, kum, güneş gelir ama sadece bu değil. Tarımdan turizme, köylümüzden yatırımcımıza kadar herkesle, her şeyle ilgileneceğiz.



İhmal edilen yerlerimiz var. Oralara özellikle eğileceğiz. Yerelden kalkınıp kırsaldan üretimle yükseleceğimizi her zaman söylüyoruz. Oy veren, vermeyen herkesin belediye başkanı olarak planlı, kurallı, kimlikli kent için çalışacağım. 31 Mart gecesi siyaseti noktaladık. Şimdi Antalya için ne yapılabilirse 5 yıl onlar için koşacağım.



Devraldığınız belediyenin borç durumu nasıldı?



Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 6 milyon TL borcu var. Antalya Su ve Atık Su İdaresi’nin 78 bin TL elektrik borcu var. Ağustostan beri ücret ödenmemiş. Biz belediyeyi alınca firmanın elektriği keseceği tuttu. Kısa, orta ve uzun vadede Antalyamız için yapılması gerekenleri söyledim. Acil ödeme planı da hazırladık. Çok acil olmayan projeleri değerlendirmeye aldık. Ben ihalelerin tamamını Ağustos ayını geçirmeden tamamlarım. Ancak belediyede bazı ihaleler kasım, aralık, şubat aylarında yapılmış. Nezaketen çok doğru olmadığını düşünüyorum. Giderayak ihale yapılmaz.

‘İtibar etmeyin...’

CHP’li belediyelerin çalışanları işten çıkaracağı iddiaları var. Siz ne düşünüyorsunuz?



Antalya’da siyasi görüşünden dolayı hiç kimse işinden olmayacak. Ancak biz bu saygıyı gösterirken personelin partizanca tutum içerisinde çalışmasına da müsaade etmeyiz. Çalışanımız işini yapmalı. Bunu seçim öncesinden beri söylüyoruz. Bazı televizyonlar sendika ile baskı yaptığımızı söyledi ancak biz daha böyle bir toplantı bile yapmadık. Bu ve bunun gibi olaylara karşı her zaman yurttaşları uyardım. Muhittin Böcek’in ağzından çıkmayan hiçbir şeye itibar etmeyin. Belediye çalışanları için de bunu söylüyorum. Kimse siyasi görüşü nedeniyle işinden olmayacak.



Peki ya Antalya’nın sorunları?



Birçok alanda çalışmalarımızı başlattık. Kentsel dönüşümle ilgili yurttaşlarımızın mağdur edilmemesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Başlatılmış kentsel dönüşüm projelerinde de usulsüzlük, yasa ve mevzuata uygun olmayan bir durum tespit edersek hemen gereken yapılacak. Baştan sona bütün arıtmaları yeniliyoruz. Eksik olanları tamamlayacağız. Antalya’da ulaşım master planı çıkarıyoruz. 19 ilçede ulaşım planı hazırlanarak sorun bitirilecek. Biz bunları yaparken sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve meslek odaları ile birlikte ortak akılla yapıyoruz.

ALTIN PORTAKAL ÖZÜNE DÖNECEK Altın Portakal özüne dönecek mi?



Birçok kavimlere ev sahipliği yapmış Antalyamızda çok büyük ve önemli değerlere sahibiz. Kültür sanat anlamında yapılması gereken ne varsa yapacağız. Antalyamızı yansıtan değerler varlığını sürdürecek. 2 yıldır adı değişen Altın Portakal da özüne dönecek. Bütün ilçelerimizle sosyal ve kültürel anlamda iç içe olacağız. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nın 10’uncusunu Antalya Kitap Fuarı olarak yapacağız.

Turist sayısını artıracağız’

Turizm için hedefleriniz nedir?



Turizm sezonu açılıyor. Başta sayın valimiz olmak üzere turizmcilerimizle bir araya geldik. Geçen yıl 13 milyon turist ağırladığımız Antalyamız için bu yıl hedefimiz yüksek. Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya’nın tümünde talimatlarımızı verdik, görsel olarak güzelliği, temizliği, yapılması gereken ne varsa onları yapıyoruz şu an. Turizm alanlarımızı cazibeli hale getirerek esnafımıza da kazandıracağız. Konaklaması az olan yerler için de planlamalar yaptık. Eksiklikleri tamamlayacağız.