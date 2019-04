‘Haklarınızın takipçisi olacağım’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün belediye çalışanlarıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutladı. İmamoğlu ‘Sizlerin haklarının her zaman takipçisi olacağımı duyuruyorum. Bugünün özeti Yunus Emre’nin şu sözünde çok derinden saklıdır. “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.” Adilce paylaşmanın ve milletçe asla bölünmemenin günlerinde hep birlikte yaşamak dileğiyle’ dedi.

Saraçhane’deki İBB binasının avlusunda gerçekleşen kutlamada 1 Mayıs marşı çalındı. Etkinlik Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm şehitler ve emeği uğrana hayatını kaybeden tüm işçiler adına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından İstiklal Marşı okundu. Burada çalışanlara seslenen İmamoğlu çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlayarak ‘Bizimle çalışmak benim şahsıma hizmet etmek asla değildir. Zaten zihninde benim şahsıma hizmet etmeyi koyan birisi varsa yanlış yoldadır’ dedi.‘Emeği ile var olan her arkadaşımızın haklarını korumak, en iyi şekilde alma konusunda her zaman yanlarında olacağımı ve her zaman onlarla beraber mücadele edeceğime bir belediye başkanı olarak söz veriyorum’ diyen İmamoğlu özetle şöyle konuştu:

‘Türkiye’nin bugünkü koşullarında çalışanların olduğu kadar çalışamayanların da haklarını aramanın çok önemli bir husus olduğunu hepimiz biliyoruz. Zira Türkiye son yıllardaki en önemli işsizlik rakamlarına erişmiş durumda. Emekçilerin ekmeğine sahip olmanın telaşını yaşarken, ‘Acaba işsiz mi kalırım?’ diye sıkıntısını da çektiğini görüyorum.

Bu şehre hizmet edin. Bu şehrin size verdiği maaşlarınızın karşılığını, lütfen bu şehir için emeğinizi son damlasına kadar harcayın. Zira bu şehirde yaşayan insanların ancak böyle helalliğini alırsınız. Türkiye’de bir algı yaratılmak isteniyor. Sanki birileri cebinden insanların maaşını dağıtırmışçasına insanlardan hak hukuk arayışına giriyor olabilirler. Asla böyle bir şey yok. O bakımdan İBB’de çalışan herkes, alın terini ve emeğini bu şehrin hayatına sunmalıdır.

Hak, hukuk ve adalet kavramlarına hayatı boyunca inanmış, hak yememeye itina göstermiş, kimseye de hakkını yedirmemeye itina göstermiş birisi olarak, sizlerin haklarının her zaman takipçisi olacağımı duyuruyorum. Bugünün özeti Yunus Emre’nin şu sözünde çok derinden saklıdır. “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.” Adilce paylaşmanın ve milletçe asla bölünmemenin günlerinde hep birlikte yaşamak dileğiyle…’