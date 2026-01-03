'Barış Boyun–Daltonlar' davasında ortalık karışmıştı: Görüntü alan avukat tutuklandı

Haber: İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un elebaşı olduğu suç örgütüne ilişkin İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 305 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde gerginliğe sahne oldu.

Duruşma sırasında sanıklar ile jandarma arasında arbede yaşanırken, olaylar yaklaşık yarım saat sürdü ve jandarma tarafından biber gazı kullanıldı.

Mahkeme salonunda yaşanan arbedeye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Sabah gazetesinin haberine göre, yapılan incelemelerde duruşma sırasında izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı alındığı tespit edildi. Kayıtların İstanbul 1 No’lu Barosu’na kayıtlı avukatlar T.G., S.K. ve K.Y. tarafından alındığı belirlendi.

Bu tespitler üzerine savcılık, üç avukat hakkında “ses veya görüntülerin kayda alınması” ile “örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlarından gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınan avukatlardan T.G., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki avukat hakkındaki adli sürecin ise sürdüğü öğrenildi.