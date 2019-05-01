Karamollaoğlu'ndan İstanbul seçimleri açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamasında, “Ben seçimin yenilenmesi için bir gerekçe görmüyorum” ifadelerini kullandı.İstanbul seçimleri yenilecek mi yenilenmeyecek mi sorusu merak konusu olurken YSK'nın bu Cuma günü karar vermesi bekleniyordu. İstanbul seçimleriyle ilgili karar gelecek haftaya bırakıldı.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama yaptı. Karamollaoğlu, “Ben seçimin yenilenmesi için bir gerekçe görmüyorum” ifadelerini kullandı.Karamollaoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

"ALLAH'TAN KORKUN BE"

"Çamlıca Camii'ni gündeme getirdik. Vay yer yerinden oynadı, camiye karşıymışız gibi. Allah'tan korkun be. Bizim ömrümüz bu davaya adanmış. Şimdi camiyi doldurabilmek için seferberlik ilan ettiler.”

"MAKUL OLAN MAHALLE CAMİLERİ"

“Her yerde bir numaralı meseleleri 'Biz bu camiyi dolduracağız.' Doldurun, memnun oluruz. İtirazımız yok ki. Bizim istediğimiz ne? Camiye giden insan, Allah rızasını kazanmak için gider. Birilerini memnun etmek için giderse, hapı yuttu, orada sevap alamaz. Onun için bizce makbul olan mahalle camileridir, mescidleridir.”

Kaynak Yeniçağ: Temel Karamollaoğlu'ndan İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama