Politika birliği oluşturulacak

CHP’li belediye başkanlarının katılacağı toplantıda dört farklı gündem tartışılacak. Bu kapsamda Mehmet Ali Çalışkan’ın “Seçmen Ne İstedi, CHP Ne Dedi”, Ateş İlyas Başsoy’un “Biz Kazandık, Geçmişi ve Geleceği ile Derman Belediyeciliği” başlıklı sunumları gerçekleştirilecek.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde, “Belediyelerde Önleyici Denetim, Mali ve Finansal Yapılandırma ve Kaynak Yaratmakta Çağdaş Finansman Yöntemleri” başlıklı kapsamlı bir sunum yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu uzmanları Metin Yüksel ve Yasemin Öney Cankurtaran, Hesap Uzmanı Alaattin Yalçın, Muhasabet Kontrolörü Hüseyin Soylu belediye başkanlarına bilgi verecek. Toplantıda daha sonra, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da Enerji Politikaları, Enerji Kooperatifleri, Atık Bertaraf ve Yerel Yönetimler konulu bir sunum gerçekleştirilecek. Toplantının son bölümünde belediye başkanlarının görüş ve önerileri alınacak.