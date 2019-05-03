Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına: Hata ve bahane istemiyorum

Kılıçdaroğlu’nun, “Şeffaf olun, yoksulları koruyun. Belediyelerdeki iyi bir yönetim bizi iktidara taşıyacaktır” dediği öğrenildi. Belediye meclislerinde çoğunluğun olup olmamasının bir önemi olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına “Bahane istemiyorum, hata istemiyorum” dediği belirtildi. Dünyada ilk kez baskıcı bir iktidarın sandıkta gittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun başkanlardan kendilerinin dışında başkasının belediyede siyaset yapmasına izin vermemelerini istediği kaydedildi. Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim akşamından bu yana Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) yaşanan süreci anlatırken, sürecin artık bir kumpas halini aldığına işaret ettiği belirtildi. İmamoğlu’nun, “İstanbul’daki durum doğrudan Türkiye demokrasisini ilgilendiriyor” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.