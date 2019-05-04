İYİ Partili başkandan PKK çıkışı

Samsun İlkadım Belediyesi meclis toplantısında, AKP Grup Başkanvekili Hasan Uzunlar’ın bir kısım belediye personelinin siyasi gerekçelerle işlerine son verileceğine dair beyanların doğru olup olmadığını sordu.



İYİ Partili Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kamuoyuna yanlış yansıyan şeylerin olduğunu belirterek “Hepiniz buradasınız, net söyleyeyim. Bizi PKK ile eşleştirenlerin bu belediyede çalışma haklarının olmadığına inanıyorum” dedi. Demirtaş, “Bizi PKK’lı yerine koyan hatta bunu da paylaşan ‘Ver oyu Necattin Demirtaş’a gitsin Selahattin Demirtaş’a’ diyecek kadar aşağılaşan insanların bu belediyede bizim dönemimizde çalışma hakları olmadığına inanıyorum” ifadelerini kullandı.