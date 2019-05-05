AKP'de Erdoğan'dan sonra gelen isim belli oldu mu?

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun yazısındaki konuyla ilgili bölüm şöyle:

"Odalar Birliği zemininde İstanbul sermayesi baş, Anadolu sermayesi gövde gibidir. Verilen mesajların içeriğinin ne kadar kapsayıcı ve homojen olduğu dikkatle değerlendirilmelidir. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasında sık sık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı referans göstermesi yeterli ölçüt değildir. Zira, beyanlarda alt vurgu olarak "ekonomik durgunluktan" söz edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıkladığı yapısal reform ajandasına hakiki manada değinilmemesi ve iştahla sahiplenildiği izlenimi verilmemesi gözden kaçmamalıdır.

Kişilerden arındırılsa bile bu tarzın, dantel gibi dokunmuş söylem dizisi de mevcuttur. Lakin Cumhurbaşkanı'nı, sistemik gücü ve etkinliği nedeni ile önemseyen anlayış, Cumhurbaşkanı'ndan sonra gelen isimler ile siyasi seçenekler arasında ne tür yedekleme yaptığını izaha muhtaç bırakmıştır."