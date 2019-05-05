Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart sonuçları için "Partimizin aldığı oy yüzde 18.81'dir. Oyumuzu yüzde 7.4 göstermek haksızlıktır." demişti. İttifakın diğer ortağı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "AK Parti olarak seçimde yüzde 44,4'lük oy oranına ulaştık. Cumhur İttifakı olarak da toplamda yüzde 51,7 oy aldık" ifadelerini kullanmıştı.

Kocaeli'de gerçekleşen bir söyleşide yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AKP'nin oy oranının yüzde 35'lere düştüğünü söyledi.

Bülent Arınç, ''Bahçeli bizi yüzde 35'lere düşürdü. Yüzde 35'lere düştüysek biz, kendi ifadesine göre söylüyorum, parti olarak, seçimde aldığımız sonuç olarak değil, biz yüzde 19'uz dediği zaman bize kalan yüzde 32. Bu doğruysa bir alarm zili çalması lazım. Tekrar ayağa kalkacağız, kucaklaşacağız. Bu iş çok kolay." ifadelerini kullandı.