Yeni seçim 23 Haziran'da... İptalden sonra ne olacak?

YSK, İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili görüşmesini karara bağladı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. İstanbullu 23 Haziran 2019 pazar günü yeniden sandık başına gidecek.



PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

YSK, 16 Nisan’da seçimlerin yenilenmesine karar verilen yerlerde, verilen mazbataların iptaline karar vermişti. Bu emsal karar sonucu Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası da geri alınacak.

23 Haziran’a kadar İBB Başkanlığına, İstanbul Valiliği tarafından atanacak bir vali yardımcısının vekalet edeceği öğrenildi.

SEÇMENLER AYNI SANDIKTA OY KULLANACAK

Seçmen listelerinde değişiklik sözkonusu olmayacak. 31 Mart'ta oy kullanan seçmenler aynı sandıkta oy kullanabilecek. Ayrıca İBB Belediye Başkanlığı'na aynı isimler aday olacak. Ölüm halinde bir başka aday gösterilecek.

BU KARARA İTİRAZ EDİLEMEYECEK

YSK'nın kararı nihai karar. Bu karara itiraz yolu açık değil.