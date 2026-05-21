Son Dakika... CHP hakkında mutlak butlan gelişmesi: Kılıçdaroğlu'nun görevi devralmasına karar verildi

CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı. Kararın tedbirli olarak alındığı belirtildi.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da ‘mutlak butlan’ kararı verdi.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığına 'kayyım' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla da son verilmiş oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevine son veren ve genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na iade eden mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığına ise Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'un görevlendirilmesine hükmetti.

Kılıçdaroğlu ise iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber kanalına konu hakkında yaptığı ilk açıklamada, "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İŞTE MUTLAK BUTLAN KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Hatip Karaaslan, Levent Çelik, Kamile Bahar Önal ve Yılmaz Özkanat’ın istinaf başvurularını kabul ederek, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24 Ekim 2025 tarihli kararını kaldırdı. Yerel mahkeme, CHP’nin sonraki süreçte olağanüstü kurultaylarını gerçekleştirmiş olmasını gerekçe göstererek davanın "konusuz kaldığına" karar vermişti. Bölge Adliye Mahkemesi ise bu değerlendirmeyi hukuka uygun bulmadı.

"38. KURULTAY MUTLAK BUTLANLA MALUL"

Daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve İstanbul’daki hukuk-ceza dosyalarında yer alan deliller, ifade tutanakları ve resmi belgeleri birlikte değerlendirdi. Kararda, hem 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı’nın hem de 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi’nin "kanunun emredici hükümlerine aykırı olması nedeniyle mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) ile malul olduğu" belirtildi.

Mahkeme, CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nın yapıldığı tarihten itibaren iptaline, kurultayın iptal edilmiş sayılması nedeniyle bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan kararların da iptaline karar verdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ESKİ YÖNETİM İÇİN "GÖREVLERİNE DEVAM" KARARI

Kararda, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay öncesi genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti organlarının görevlerine "aynen devam etmelerine" hükmedildi.

Aynı şekilde, CHP İstanbul İl Kongresi’nin de iptali nedeniyle kongre öncesi il başkanı ve il organlarının görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

ÖZGÜR ÖZEL VE PARTİ YÖNETİMİ İÇİN TEDBİR KARARI

Mahkeme, ihtiyati tedbir taleplerini de kabul etti. Buna göre, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmesine/göreve iadelerine hükmetti. Tedbir kararının uygulanması için kararın Yüksek Seçim Kurulu, Ankara İl Seçim Kurulu, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu ve Ankara Valiliği’ne gönderilmesine karar verildi.

LÜTFÜ SAVAŞ VE YILMAZ ÖZKANAT YÖNÜNDEN RED: "AKTİF HUSUMET VAR"

Öte yandan mahkeme, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile Yılmaz Özkanat yönünden aktif husumet ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle yapılan istinaf başvurularını esastan reddetti. Daire, bu iki isim yönünden yerel mahkemenin değerlendirmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

"GENEL MERKEZİ TERK ETMEYECEĞİZ"

Kararın ardından, CHP MYK olağanüstü toplanma kararı aldı. Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, partililer "Genel merkezi terk etmeyeceğiz" diyor.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38. Olağan Kurultay'ının mutlak butlanla batıl olduğunun tespitiyle Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ve 38. Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadeleri talep edilmişti.

KILIÇDAROĞLU VİDEO YAYIMLAMIŞTI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel X hesabı üzerinden "Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına" başlığıyla dün bir video yayımlamıştı.

Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda CHP içerisinde dönen tartışmalara yönelik ifadeler kullanılmıştı. Kamuoyunda 'mutlak butlan' davası olarak bilinen dosyanın istinaf incelemesi sürerken CHP'ye yeniden 'arınma' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, CHP yönetimine eleştirilerde bulunmuştu.