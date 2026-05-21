İBB davasında 41'inci gün: Bayram öncesi tahliyeler bekleniyor

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 77’si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülüyor.
Bayram öncesi yapılan bu son oturumda, duruşma savcısının mütalaasını sunmasının ardından Mahkeme Heyeti’nin dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapması bekleniyor.
11:50 | SAHTE FATURA ÇELİŞKİSİ
Serhat Kapki’nin avukatı Uğur Özdoğan, savunmasına başladı. Özdoğan, yalnızca beyanlarla tutuklu olan Serhat Kapki’ye sahte fatura verdiğini iddia eden tanık Furkan Yalçınkaya’nın, yargılandığı başka bir soruşturmada sahte fatura kestiğini yalanladığını açıkladı.
10.50 | KAPKİ'NİN ÇAPRAZ SORGUSUYLA BAŞLADI
Duruşma, saat 10.50’de tutuklu isimlerden Serhat Kapki’nin çapraz sorgusuyla başladı. Ardından avukatının savunmasına geçildi.