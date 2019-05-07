AKP’de aday tartışması: Binali Yıldırım değişecek mi?

Cumhur İttifakı’nın ortakları AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, günlerdir yoğun algı çalışması ve seçimin yenilenmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının sonucunu aldı.

YSK’nin İstanbul’da seçiminin yenilenmesine karar vermesinin ardından gözler adayın değişip değişmeyeceğine çevrildi. AKP kulislerinde Binali Yıldırım ile yola devam edileceği belirtiliyor. Erdoğan, YSK’nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar vermesinin hemen ardından partisinin MYK’sini olağanüstü topladı. Toplantıda istanbul seçimleri için yaklaşık 1.5 aylık süreçte neler yapılacağı, nasıl bir seçim stratejisi uygulanacağı masaya yatırıldı. 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar İstanbul ile ilgili tartışmalar sürerken seçimin yenilenmesi durumunda Binali Yıldırımın aday olup olmayacağına yönelik farklı değerlendirme ve yorumlar yapılmıştı. Yıldırım’ın itiraz süreçlerinden rahatsız olduğu kulislerde dile getirilmişti. Hatta seçimin yenilenmesi durumunda Yıldırım’ın yeniden aday olmak istemediği ileri sürülmüştü.

Mahalli idare seçimlerine ilişkin yasaya göre yerel seçimlerin normal şartlarda yapıldığı durumlarda listelerinin kesinleşmesinden sonra adaylar istifa etse bile kabul edilmiyor. Adayın istifası seçimden sonra işleme konuluyor ve seçilmesi durumunda da kendisinden sonra en fazla oyu alan aday belediye başkanı seçilmiş sayılıyor.

Ancak seçimlerin yenilenmesi gibi hallerde adayın istifa etmesi durumunda bağlı olduğu siyasi partinin yerine yeni bir isim bildirebiliyor. AKP’nin adayı değiştirebilmesi için Yıldırım’in istifası gerekiyor. Parti kulislerinde Yıldırım ile yola devam edileceği, aday değiştirmenin bu aşamadan sonra sıkıntı yaratacağı belirtiliyor.