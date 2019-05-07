Erdoğan'dan seçim toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldıktan sonra İstanbul'a geldi. AKP İstanbul İl Başkanlığı'na bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, parti yöneticileri ve bazı bakanlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AKP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen seçim toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da katıldı. Toplantı devam ediyor.